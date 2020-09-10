Mehmet Ekşi: Altyapıda Türkiye'nin en iyisi olacağız

Beşiktaş'ta altyapının başına getirilen Mehmet Ekşi, iddialı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin katılımı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi için basın toplantısı düzenlendi.

İlk olarak konuşan Çebi, "Sayın Mehmet Ekşi, bizim kaptanımız, değerli futbolcumuz ve futbolculuğundan sonra bize çok büyük katkılar verdi. Kendisiyle bir yola çıktık, uzun yıllar beraber olacağımızı umuyorum. Sergen Hocamızın da kendisiyle ilgili pozitif ve samimi duygularının olması da bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Tamamen öze dönmemiz gerektiğini ve altyapımızın da önem arz ettiğini belirtiyorum. Türk futbolunda ekonomik sorun büyümeye devam ediyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu altyapı. Bu artık bir zorunluluktur, başka çıkış yolu yoktur." dedi.

Daha sonra söz alan Mehmet Ekşi şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Ahmet Nur Çebi ve Sayın Sergen Yalçın'ın daveti üzerine yeniden Beşiktaş'tayım. Ben de heyecanlıyım. Tecrübelerimi Beşiktaş'a vereceğim için mutluyum. İnşallah Beşiktaş'ı en kısa sürede istediğimiz yere taşıyacağız. Beşiktaş 'Bırakma beni' dedi. Ben de 'Bırakmam seni' dedim ve geldim. Ben çok deneyimli bir teknik adamım. 40 yıldır bu işin içindeyim. Türkiye'de ve Avrupa'da tecrübe kazandım. 100 yılın altyapısı sloganıyla göreve geldik. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 10 yıl TFF'de çalıştım. 20 kez UEFA'nın düzenlediği eğitimlere katıldım. Birçok ülkenin altyapısını inceledim. İddialı konuşacağım; Türkiye'nin en iyisi olacağız, bu konuda endişem yok. 1000 kişilik izleyeceği grubu oluşturacağız."

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLACAĞIZ"

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 10 yıl TFF'de çalıştım. 20 kez UEFA'nın düzenlediği eğitimlere katıldım. Birçok ülkenin altyapısını inceledim. İddialı konuşacağım; Türkiye'nin en iyisi olacağız, bu konuda endişem yok. Kendi ekonomimizi yaratarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyada 1000 kişilik izleyeceği grubu oluşturacağız. Bunların çoğu gönüllü olacak. Beşiktaş'ta futbol oynamış kişileri dünyanın neresinde olursa olsun scout sistemimizde kullanacağız. 100 kişilik ekiple başlayacağız. 50 kişi 13-14 yaş gruplarında, 50 kişi üst yaş gruplarında olacak."