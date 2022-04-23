Mehmet Fendoğlu: Küme düşme bu sezon da kaldırılmalı

Mehmet Fendoğlu: Küme düşme bu sezon da kaldırılmalı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM genel kurulunda Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istekte bulunduklarını ifade eden açıklamalarda bulundu.

"Küme düşmenin kaldırılmasını temenni ederim"

Fendoğlu konuya ilişkin, "Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiş, Öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir. Bu konuda bu yılki küme düşmenin kaldırılmasını hassaten ve şehirlerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ederim. Altay, Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını temenni ederim." diyerek Süper Lig’de küme düşmenin kaldırılmasını gündeme getirdi.

Daha önce küme düşme kaldırılmıştı

Sosyal medyada bu açıklama kullanıcıları da ikiye böldü. Bir grup taraftar gerekçeyi haklı bulurken, bazı taraftarlar da küme düşmenin kaldırılmasının futbola zarar vereceğini savundu.

Bilindiği üzere iki sezon önce pandemi gerekçe gösterilerek küme düşme kaldırılmış Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü ligde kalmıştı.