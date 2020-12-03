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- Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 03.12.2020 - 17:12
- Güncelleme : 03.12.2020 - 17:22
Koronavirüs salgını, son olarak Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da bulaştı.
"DURUMUMUZ İYİ"
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." dedi.