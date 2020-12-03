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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 17:12
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 17:22
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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs salgını, son olarak Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da bulaştı.

    "DURUMUMUZ İYİ"

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." dedi.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı #1

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