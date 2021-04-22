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- Mehmet Özcan Eskişehirspor ile sözleşmesini feshetti
Mehmet Özcan Eskişehirspor ile sözleşmesini feshetti
Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Mehmet Özcan kulübüyle sözleşmesini feshetti.
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 17:04
TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da yaprak dökümü sürüyor.
Küme düşmesi kesinleşen kırmızı siyahlı kulüpte Mehmet Özcan kulüpten ayrıldı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYORDU
Son dönemde ismi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 22 yaşındaki orta saha sözleşmesini feshetti.
Bir dönem ismi Fransız kulüpleriyle de geçen 22 yaşındaki Mehmet Özcan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.