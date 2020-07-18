Mehmet Özcan kadro dışı bırakıldı

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Eskişehirsporlu Mehmet Özcan, kırmızı-siyahlılarda kadro dışı kaldı.

Eskişehirspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Özcan'ın menajeri Murat Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Profesyonellik ilkesi gereği spesifik transfer detayları veremem. Şunu söyleyebilirim ki, Süper Lig’in önemli takımları Mehmet Özcan ile ilgileniyor” dedi.