Mehmet Özdilek: Amacımız Galatasaray'ı yenmek

Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

1 maçı eksik olan ve 4 karşılaşmada topladığı 7 puanla 5. sıraya yükseleyen Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktörü Mehmet Özdilek, Erzurumspor'un güçlü şekilde sahada mücadele edeceğini söyledi.

"AMACIMIZ KAZANMAK"

Özdilek, "Hedefimize yavaş yavaş yürüyeceğiz ve asla geri adım atmayacağız. Başından sonuna kadar güçlü şekilde mücadelenin içinde olan bir Erzurumspor için çalışacağız. Bu hafta ligin önemli takımlarından birine karşı oynayacağız. Amacımız kazanarak yolumuza devam etmek. Onlar da son periyotta sıkıntılı süreçteler. 4 haftalık periyotta saha içindeki performansımızın üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her iki takım açısından da kolay bir maç olmayacak. Takımdaki oyuncuların hem fiziksel hem de zihinsel durumları çok iyi. Onlara güveniyoruz ve bu güvenden hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız." ifadelerini kullandı.