Mehmet Özdilek: Üst üste 4. şampiyonluğumuz engellendi

Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ta futbol oynadığı döneme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından teknik direktör Mehmet Özdilek, Kırılma Anı adlı programa konuştu.

Mehmet Özdilek, üst üste 3 sezon şampiyon oldukları dönemde yaşananlara dair gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

"4. SENE ŞAMPİYONLUĞUMUZ ENGELLENDİ"

"Biz belki 3 sene arkaya arkaya şampiyon olduk ama 4. sene kaçırmanın bizi ne kadar geriye attığını futbolu bıraktıktan sonra anladık. 4.sene kırılma anıydı. 4. sene çok farklı yerlere götürecekti Beşiktaş takımını. Buna engel olundu. Son maçta biliyorsunuz. O zaman averaj belirliyordu. 3 veya 4 averaj öndeydik. 15. dakika 1-0 mağlupken Ankara'dan 3-0 haberi geldi. Kulağınız bir yerde hep dışarıdan gelen seslerde. Siz tabii güçlü olarak bunu çevireceğinizi biliyorsunuz ama rakibinizin alacağı skor önemli. Tabii 8 olunca averajla Galatasaray şampiyon oldu."

Mehmet Özdilek'ten Galatasaray'a şike göndermesi - İZLE



1992-93 SEZONUNDA NE OLDU?

Türk futbol tarihinin 1992-93 sezonu, en çekişmeli sezonlarından birine şahit oldu. Beşiktaş, son 3 sezonun şampiyonu olarak o sezona da şampiyonluk parolası ile başlamıştı. Fakat sezon boyunca oldukça dalgalı bir performans sergileyen Beşiktaş, yine de Galatasaray’ın ligin 27 haftasında Kocaelispor ile berabere kalması ile averajla ligin liderliğine oturdu.





O sene puan eşitliği halinde takımların arasında yapılan maçlara değil genel averaja bakılıyordu. Son 3 haftaya Beşiktaş, Galatasaray’ın 1 gol averajla üstünde girmişti.

Ligin 28. haftasında ise Galatasaray, Konyaspor’u evinde 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Beşiktaş ise güçlü rakibi Kocaelispor’u 2-0 yenmesine rağmen rakibinin 2 averaj gerisine düştü. İki takım arasında oynanacak olan 29. hafta maçı, şampiyonu belirleme anlamında kritik bir öneme sahip oldu. Fakat bu maçta her iki takımda 1-1’lik skora razı oldul. Son haftaya Galatasaray ile Beşiktaş 63 puanla girerken, Galatasaray’ın 2 gol averaj üstünlüğü bulunuyordu.





1992-93 sezonu ligin son haftasında Beşiktaş’a bol gollü bir galibiyet lazımdı. Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği takımını 3-1 yenmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı. Çünkü Galatasaray, evinde Ankaragücü’nü 8-0 gibi oldukça farklı bir skorla devirmişti. Galatasaray’ın, ligin kader haftalarında 2 maçta 13 gol atıp kalesine hiç gol görmemesi beraberinde teşvik pirimi ve şike iddialarını getirdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar ise Beşiktaş’ın da ligin ikinci yarısında Galatasaray gibi Ankaragücü ve Konyaspor takımlarına 13 gol atıp hiç gol yemediği konusunu gündeme getirerek takımlarını savundu.

1992-93 SEZON SONU PUAN DURUMU



