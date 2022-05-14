Mehmet Sepil: Benim için futbol bitmiştir

Göztepe'nin ligde kötü bir sezon geçirmesinin ardından küme düşmesi kesinleşmişti. Takımda sahip olduğu hisselerini satan Mehmet Sepil, "Ben futboldan hızlı bir şekilde uzaklaşmak istiyorum" dedi.

Süper Lig’de beklenen performansı sergileyemeyen ve kötü bir sezon geçiren Göztepe'nin küme düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşmişti.

Ligden ayrılmasının yanı sıra Göztepe’de sorun sadece takımın küme düşmesi değil.

Geçtiğimiz günlerde kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil, takımı Süper Lig'e çıkarıp satmayı düşündüğünü belirtmişti.

Yeni açıklamalarda bulunan Sepil, kulübün gelecegi hakkında konuştu.

"Takımı ateşlemek için her şeyi yaptık"

Ayrılmanın kolay olmadığını belirten eski başkan, "Ayrılma kararı benim içinde kolay olmadı. Neticede bu sezonun bitmesiyle birlikte 3 hafta sonra tekrar top başı yapılacak. O yüzden mart ayında açıkladım. Devir olursa takıma hazırlama fırsatları olsun diye. Yayın gelirleri artmazsa bundan sonra başta Süper Lig kulüpleri olmak üzere takımlar için hayat daha zor olacak. Takımı ateşlemek için her şeyi yaptık. Ligde kalma için çok yüksek prim açıkladık. Ama netice alamadık." dedi.

"Herkes mutabık kalırsa devrederim"

İddaaları cevaplayan Mehmet Sepil "Bu süreçte Türkiye içinde de ağırlıklı ilgilenenler oldu. Abromovic'in Türkiye'de bulunma sebebi Göztepe değil Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ara bulucu görevi olmasıydı. Diğerleri yalan haberdi. Fann Token'den para kazandık iddiaları da yalan. Diğer kulüplerin kazandığından daha fazlasını kazanmadık. İlgilenen Türk yatırımcılar da oldu. Şu an itibariyle kimseye devir yapmadım. Bir gün yapacak olursam bunu önce Göztepe taraftarına açıklar devralacağı taraftarla tanıştırıp herkes mutabık kalırsa devrederim." cümleleri ile konuya açıklık getirdi.





"Bundan da pişman değilim"

Takımın borçları hakkında da konuşan Sepil "Göztepe'nin önümüzdeki yıllara ait olan sözleşme ve ödenmekte olan banka kredilerinden başka bir borcu yok. Geçmişin tüm sorumluluğunu alır. Kulübü borçsuz devrederim. Harcadığım paranın çok komik bir kısmını geri alabilirim. Bundan da pişman değilim. Ama bu benim için önemli değil. Benim birinci önceliğim Göztepe'ye gelecek yatırım ve iyi yönetimdir. Bir gün böyle birini bulursam devrederim. Ama çok kısa zaman içinde hızlı bir şekilde de bir işlemini gerçekleştirmek gerekir. Şu ana kadar gelenler parası olmayanlar. Göztepe'yi ciddi bir şekilde yönetebilecek yatırım yapacak başarılı yapabilecek bir yatırımcı bulursam o zaman devrederim." ifadelerini kullandı.

"Devri gerçekleştireceğime inanıyorum"

Adana maçından sonra hızlıca devir işlemi yapmak istediğini belirten Mehmet Sepil, "2 - 3 yıllık plan ve programlarına inanmam lazım. Göztepeliliğimi amatör branşlarla devam ettirmek istiyorum. Adana maçından sonra mevcut şartlardaki en iyisine devir işlemini gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kötümser değilim. Göztepe değer katacak, kriterlerime uygun bir yatırımcıyı Adana maçından sonra hızlıca bulup devri gerçekleştireceğime inanıyorum. Aksini düşünmek istemiyorum. Çünkü futbolun içinde kalmak istemiyorum. Sadece amatör branşlarla ilgilenmek istiyorum." dedi.





"Futboldan hızlı bir şekilde uzaklaşmak istiyorum"

Futboldan uzaklaşmak istedeğini belirten Göztepe'nin eski başkanı, "Kendi adıma futbolda yapmak istediklerimi yapamamamın nedenlerinden biri Türkiye'deki futbol yapısı. Şu an Türkiye'de her şeyin silinip en baştan inşa edilmesi gerekiyor. Ben futboldan hızlı bir şekilde uzaklaşmak istiyorum. Tümüyle her şey yanlış. Biz düştük ve bunun sorumluluğu bende ancak bizi düşüren en önemli madde oyuncu transferlerimi inanılmaz hakem hataları mı azalan gelirler mi taraftar mı her şeyin katkısı olmuştur. Sürekli elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Ama sürekli eleştiriliyorsun. Hayatta beklentilerle elinde sahip olduklarınız farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle taraftarın beklentisi çok yüksek ama gerçekçiliği yok. Şöyle düşünün siz çocuğunuzu özel okulda okutuyorsunuz. Size teşekkür etmiyor Ferrarim nerde diye soruyor. Ama realite ile beklentiler her zaman örtüşmez." cümlelerini kullandı.

"Benim için futbol bitmiştir"

Her şeyi doğru yapmadığını ifade eden Sepil, "Benim için futbol bitmiştir. Ben her şeyi doğru yaptım demiyorum. Ama taraftarımızın da kendileriyle yüzleşmesi gerekiyor. Onların baskısıyla gönderdiğimiz hocalar ve oyuncular gittikleri yerde başarılı oldular. Bakın Okan Buruk bakın İlhan Palut bakın Cikalleshi, bakın Tayfur Bingöl." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.



