Mehmet Sepil: Devre arasına kadar görevimin başındayım

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, görev süresi, yayın kuruluş ve seyircili maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği ve Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, bugün yapılan toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

"TFF, YAYINCI KURULUŞLA GÖRÜŞÜYOR"

"TFF yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Beklentimiz bu sürecin en kısa zamanda sonlandırılması. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz.",

"Seyirci konusunda da gelir kaybı var. Tabii ki bizim beklentimiz yüzde yüz seyircili olarak maçların başlaması değil. Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Bu konuda karar tabii ki Sağlık Bakanlığı ve yetkililerindedir, biz bu konunun kısa süre içinde, umarız pandemide de gelişmeler pozitif ilerler. Sağlık Bakanlığı ve spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerin, örneğin localar, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız."

"DEVRE ARASINA KADAR GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

"Önümüzdeki süreci konuştuk, tartıştık. Lisans olsun, yabancı sayısı olsun, birçok konuda kararlar hep federasyonla son dakikada tartışılıyor. Bu sene bu sürecin çok daha sağlıklı yürüyebilmesi için, önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili tüm çalışmaların şimdiden başlaması için federasyon ile işbirliği içindeyiz. Son dakikada karar verip, son dakikada aksiyon almak yerine, bu konularda yapılması gereken değişiklikler varsa, kulüplerin düşüncelerini iletmemiz gerekiyorsa hızlı şekilde iletme kararı aldık."

"Yabancı yatırımcı konusunda bir ilgi var. Keşke bu olsa, Türk futbolunda bir ilk olacak ama bu görüşmelerde benim başkan kalma şartımı da koyuyorlar, ayrılmamı istemiyorlar. Muhtemel yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyoruz. Böyle bir şey olursa, nasıl bir yatırımcı geldiğini, niye geldiğini önce camiamla paylaşırım."

"Kulüpler Birliği başkanlık görevi oldukça zorlu br görev. Sayın başkanlar, devre arasına kadar bir değişim yapmanın doğru olmadığını takdi ettiler. Bu nedenle devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız. Sezonun ikinci yarısı başlamadan Kulüpler Birliği'nin yeni başkanını seçeceğiz."