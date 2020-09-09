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    Mehmet Sepil Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti

    Mehmet Sepil Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 11:18
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    Kulüpler Birliği'de kısa süre önce yapılan seçimde Mehmet Sepil, yeniden başkanlık görevine seçilmişti.

    Sepil, seçimin üstünden kısa bir süre geçmesine karşın istifa kararı aldı.

    DİĞER BAŞKANLARA DA KARARINI BİLDİRDİ

    Aynı zamanda Göztepe'nin de başkanı olan Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığından istifasını diğer kulüplerin başkanlarına da bildirdi.Mehmet Sepil, Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasının ardından başkanlık görevine seçilmişti.

    Mehmet Sepil Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti #1

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