Mehmet Sepil: Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, kulüpler ile yayıncı kuruluş arasında yaşanan krizden bahsetti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, gündemdeki konularla ilgili yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TRİBÜNLER DE TARAFTARA AÇILSIN"

Bir an evvel tribüne seyirci alınması gerektiğini söyleyen Mehmet Sepil, "Cuma gününden itibaren localar %50 seviyede açılacak. Bu iyi bir başlangıç ama küçük bir başlangıç. Önemli bir adım olarak görüyoruz. Zaten UEFA'nın tavsiyesi de %30'a kadar seyirci alınabileceği yönünde... Örneğin geçen günkü Rusya maçında %30 oranında seyirci alındı. Zaman içerisinde Türkiye'de de bunun olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemiz pandemide her geçen gün daha iyi noktaya geliyor. Futbol statlarının daha yüksek kapasiteyle açılmasını umut ediyoruz. Bazı statlarda loca yok, bu takımlar loca gelirinden faydalanamayacak. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ise loca sayısı çok çok az. Geçen sene 8, bu sene 4 olmak üzere 12 maçı seyircisiz oynadık. Seyircilere kavuşuyoruz ama umudumuz, tribüne de taraftar almak yönünde." dedi.

"KULÜPLERİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Yayın gelirleriyle ilgili konuşan Mehmet Sepil "Maç gelirleri dışşında kulüplerin önemli bir geliri yayından. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle böyle bir pandemi durumunda bu gelir daha da değerli hale geliyor. Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ancak yayıncı kuruluşla bu sene bir anlaşmaya varılamadı. Bu anlaşmanın yapılmasını umut ediyoruz. Kulüplerin artık dayanacak gücü kalmadı." diye konuştu.