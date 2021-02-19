Mehmet Sepil: Umarım hakemler yerine sadece futbol konuşulur

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçı öncesi hakem tartışmalarının son bulmasını temenni ettiğini söyledi.

Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada hakem tartışmalarının son bulmasını istediğini ifade etti.

"UMARIZ MAÇ SONLARINDA HAKEMLER YERİNE FUTBOL KONUŞULUR"

"Türk futbolunun en çok ihtiyacı olan şey maçların ardından sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi. Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur."





"TÜM İSTEĞİMİZ HÜSEYİN GÖÇEK'İN ADİL BİR YÖNETİM SERGİLEMESİ"

"Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe'yle oynayacağımız karşılaşmada Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcuların ve teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz."