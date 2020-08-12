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    Mehmet Sepil yeniden başkan seçildi

    Mehmet Sepil, tek aday olarak girdiği seçimin ardından yeniden Kulüpler Birliği'nin başkanı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 16:58
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    Mehmet Sepil yeniden başkan seçildi

    Kulüpler Birliği Vakfı, bugün İstanbul'da bir otelde toplantı yaptı.

    Toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve diğer Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.

    SEPİL BİR KEZ DAHA BAŞKAN SEÇİLDİ

    Yeni başkanlık seçimi ve harcama limitlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, tek aday olarak seçime giren Mehmet Sepil, bir kez daha başkan seçildi.

    Mehmet Sepil yeniden başkan seçildi #1

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