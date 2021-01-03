Mehmet Soylu: Berat Özdemir, Trabzonspor'a satıldı

Gençlerbirliği Kongre Üyesi Mehmet Soylu adı Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılan Berat Özdemir'in bordo-mavili takıma transfer olduğunu duyurdu.

Abdullah Avcı orta sahaya ısrarla Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i isterken, Trabzonspor yönetimin çalışmaları hızlandırdırdığı gelen haberler arasındaydı.

Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, bu transferin bittiğini kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"BERAT ÖZDEMİR SATILDI"

Mehmet Soylu, Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay vereceğini ifade etti.

Ödeme planı hakkında bilgi veren Soylu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu."

Öte yandan Berat Özdemir, Gençlerbirliği'nin Rizespor'a konuk olduğu maçın kadrosuna alınmaması dikkat çekti.