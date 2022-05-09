Kocaelisporlu Mehmet Taş'tan klas gol

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kocaelispor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı. Akıllarda ise Mehmet Taş'ın nefis golü kaldı.

Spor Toto 1. Lig 36. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi.

Kümede kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması 2-2 sona erdi.

Karşılıklı goller geldi

Kocaelispor, 45. dakikada Mehmet Taş'ın nefis golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 50. dakikada Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle skor 1-1 oldu. 65'te Recep Aydın'ın golü geldi ve Altınordu 2-1 öne geçti. Maçta son söz ise Kolovos söyledi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve maçtan taraflar birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından 16. sıradaki Kocaelispor puanını 41'e, Altınordu ise 42'ye çıkardı. İki takım da kümede kalma ümitlerini son iki haftaya bıraktı.

Mehmet Taş'tan jeneriklik gol

Öte yandan Mehmet Taş'ın attığı enfes gol, haftanın belki de sezonun en iyi gollerinden biri oldu.

İşte o anlar...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)