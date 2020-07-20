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    Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı

    Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek oyuncu Mehmet Topal oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 00:30
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    Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı

    Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti.

    Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal ligde bir ilk yaşadı.

    3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TEK OYUNCU

    Mehmet Topal, Başakşehir'in şampiyonluğuyla Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyon olan tek futbolcu oldu.

    Daha önce Galatasaray ile 2007-2008, Fenerbahçe formasıyla 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

    Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı #1

    Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı #2

    Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı #3

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