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- Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı
Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı
Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek oyuncu Mehmet Topal oldu.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 00:30
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti.
Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal ligde bir ilk yaşadı.
3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TEK OYUNCU
Mehmet Topal, Başakşehir'in şampiyonluğuyla Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyon olan tek futbolcu oldu.
Daha önce Galatasaray ile 2007-2008, Fenerbahçe formasıyla 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.