Mehmet Topal futbolu bıraktı

Milli futbolcu, Mehmet Topal kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Süper Lig’de transfer sezonu devam ederken kulüpler takımlarını güçlendirmek için takviyeler yapmaya devam ediyor.

Bu hareketlilik devam ederken, Beşiktaş’ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. 1 Temmuz’da sözleşmesi sona eren Mehmet Topal, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Topal sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla futbolculuk kariyerine son verdiğini belirtti.

Milli futbolcu açıklamasında, "20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim.





"Hepiniz hakkınızı helal edin"

Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim.

En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı

Kariyerinde toplamda 563 resmi maçta forma giydi, 38 gol ve 33 asiste imza attı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu.

Avrupa’da 100’ün üzerinde maça çıktı

Avrupa'da 100 maçın üzerine çıkan ender isimlerden biri olan başarılı futbolcu, dalya dediği Avrupa kupalarında 2 farklı rekoru eline geçirdi. Topal, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rekoru eline geçirerek Galatasaray, Valencia, Başakşehir ve Beşiktaş ile devler liginde sahneye çıktı.

Avrupa kupalarında 104 maça çıkarak bu alanda da rekoru elinde bulunduran Mehmet Topal müthiş bir kariyere imza attı. Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Mehmet Topal'ı 101 maç ile Bülent Korkmaz, 99 maç ile Emre Belözoğlu takip ediyor.

Milli formayı 94 kez terletti

Topal, ay-yıldızlı forma altında 13 kez Ümit Milli, 81 kez de A Milli olmak üzere toplam 94 kez mücadele etti.

Topal'ın kariyeri

Çanakkale Dardanelspor'un altyapısında futbol hayatına başlayan ve 2005'te A takıma yükselen Mehmet Topal, hemen büyük takımların dikkatlerini üzerine çekti.

Önemli takımlardan teklif aldı, 2006'da tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı kulüpte formayı aldı, 4 sene boyunca hem ligde hem Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın Galatasaray'a 5.5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemesiyle İspanya'nın yolunu tuttu. Burada 2 sezon geçirdi, Avrupa takımlarını peşine taktı. Ağlardan örümcekleri aldı, uzaktan attığı şutlar jeneriklere girdi.

Mehmet Topal, Avrupa'da kalmak yerine ülkesine dönmeyi tercih etti ve Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer oldu.

Fenerbahçe'de geçirdiği 7 yılın ardından sarı-lacivertli takımdaki kariyerini noktalayan Mehmet Topal, Başakşehir'in yolunu tuttu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile birer lig şampiyonluğu yaşayan Topal, 2019'da geldiği Başakşehir'de de lig şampiyonluğuna uzanmasını bildi. 2 yılın ardından Başakşehir ile de yolları ayrılan Mehmet Topal, son olarak geçen sezonun başında Beşiktaş'ın yolunu tuttu.