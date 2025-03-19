Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'ye geri döndü

İHA

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti’de ikinci Mehmet Topal dönemi başladı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında takımın teknik direktörlük görevine getirilen ve bu süreçte hem ligde hem de kupada başarılı sonuçlar elde eden Mehmet Topal, yol ayrımı kararı almıştı.

Transferler konusunda anlaşamadığı yönetimle ortak noktada buluşamayan Mehmet Topal, play-off’a yerleştirdiği takımdan istifa etmişti.

Bu süreçte yerine gelen Adrian Mutu ise istediği başarıyı yakalayamadı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Mutu ile yolları ayırma kararı alan kulüp, taraftarın da isteği doğrultusunda Mehmet Topal’ın kapısını yeniden çaldı.

Yapılan görüşmelerin ardından iki taraf anlaşma sağladı.

Yeniden Petrolul Ploieşti’nin başına geçen Topal’ın hedefi play-out’ta birinci olup Romanya ekibini Konferans Ligi’ne taşımak.

"TEKRAR HOŞ GELDİN MEHMET TOPAL"

Petrolul Ploieşti’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: