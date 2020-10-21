Mehmet Topal Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Daha önce Galatasaray, Valencia ve Fenerbahçe formaları da giyen Mehmet Topal, Başakşehir'in Leipzig ile oynadığı maçta 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Devler Ligi'ne çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde bir rekora imza attı.

Topal, Devler Ligi'nde üç farklı 10 yıllık dilimde süre alan ilk Türk futbolcu oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de mutlu sona ulaşarak, Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olan Mehmet Topal, Devler Ligi'nde de bir rekorun altına imzasını attı.

34 yaşındaki futbolcu, 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

İLKLERİN FUTBOLCUSU MEHMET TOPAL

Daha önce Galatasaray ve Valencia ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'in Leipzig ile oynadığı Devler Ligi karşılaşmasında da süre alarak 10 yıllık dilimler; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

12 Eylül 2006'da Galatasaray formasıyla Bordeaux karşısında ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynayan Mehmet Topal, Valencia formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına ise 14 Eylül 2010'da Bursaspor'a karşı çıktı.

Galatasaray formasıyla 2000'li yıllarda, Valencia formasıyla ise 2010'lu yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkma başarısı gösteren deneyimli futbolcu, Leipzig maçıyla birlikte de 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi ve bunu gerçekleştiren tarihteki ilk Türk futbolcu oldu.