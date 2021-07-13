Mehmet Topal: Sergen Hoca'yı görünce duygulandım

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal basın mensuplarının karşısına geçti. Topal, "Taraftarımıza kupalar armağan etmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Mehmet Topal, imza sonrasında duygularını ve transfer sürecini anlattı.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAMAK İSTİYORUM"

"Birkaç haftadır ilerleyen bir süreç vardı, sonu olumlu bitti. Burada olduğumuz için ben ve ailem mutlu ve gururluyuz. İnşallah büyük hizmetler verip camiaya layık olmaya çalışırız.

Başakşehir'de oynadığım süreçte Sergen hocam beni istemişti ama gelmek kısmet olmamıştı. Orada kalmamız gerekiyordu, orada kaldık. Hocamın da transferde büyük emeği var, teşekkürlerimi iletmek isterim. Konuştuktan, görüştükten sonra her şey çok olumlu geçti. Ben de camiamımza layık olmak ve beklentileri karşılamak istiyorum."





"SERGEN HOCAMIN HAYRANIYDIM"

"Kendimi duygusal açıdan tuhaf hissettim, Sergen Hocam oynarken en büyük hayranlarından biriydim, muhteşem sol ayağı vardı. Bunu geçmiş yıllarda çok kez söyledim. Onunla çalışmak benim için büyük bir onur. Hocalığımı yapması, benim sahada olmam beni çok duygulandırdı ve etkiledi.

Mükemmel tesislerimiz var. Daha önce Milli Takım'da burada kamp dönemi geçirmiştik, şu anda yenilenmiş tesislerimiz var. Mükemmel bir ortama sahibiz. Milli Takım'dan kardeşlerim, arkadaşlarım da var burada, hiçbirine yabancı değilim. Uzun süre birlikte oynadığım arkadaşlarım da burada. Sağolsunlar kırk yıldır buradaymışım gibi beni karşıladılar. Şu anda her şey olumlu, inşallah sezon sonuna kadar böyle gider."





"DÜNYADA BİR İLK OLACAK"

"Burada da şampiyonluk yaşarsam, sanırım dünyada bir ilk olacak. 4. şampiyonluğum çok daha anlamlı olacaktır, benim çin ayrı bir mutluluk ve onur olacaktır. Geçen seneyi şampiyonlukla tamamladık, inşallah bu seneki şampiyonlukta katkım olur. 4. takımda şampiyon olursam, bu benim için büyük bir onur olacak.

Geçen sene bütün herkesin ortak söylediği bir şey vardı, kısıtlı kadro var diyorlardı ama takım arkadaşlarım bunu aratmadılar, mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiği bir şampiyonluğu aldı Beşiktaş, çok iyi mücadele ettiler.

İlk haftalarda sıkıntılı başlamıştı, sonrasında mükemmel bir toplanma sürecine girildi. Üst üste gelen galibiyetler ve öz güven ile sonuna kadar götürdük. Hak edilmiş bir şampiyonluk, mükemmel bir özveri ve öz güven ile sezon sonuna kadar getirmiş bir Beşiktaş vardı."





"ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Takım olarak çok zorlu bir sezon geçireceğimizi aktarmaya çalışıyorum. Şampiyon olmuş bir takım ve rakipler şampiyonu yenmek için ekstra mücadele edecek. Çok çok daha güçlü olmak zorundayız, üzerine koyabilirsek sezon sonu ipi göğüsleyen yine biz olacağız diye düşünüyorum."

"JOSEF İLE KARDEŞ GİBİYİZ"

"Josef ile kardeş gibiyiz, mükemmel bir arkadaşlığımız, dostluğumuz, bağımız var. Fenerbahçe'de de öyleydi, burada da öyle. Karakter, kişilik olarak hayatımdaki ender oyunculardan. Atiba ile yıllardır karşı karşıya oynadık, mükemmel karakterli bir insan. Rekabet önemlidir, rekabet olmasa başarı da olmaz. Rekabet oyuncuların performansını yukarı çekmede bir faktördür. Rekabet dostluğu, arkadaşlığı etkilemez, biz burada bir aileyiz."





"TARAFTARIMIZA KUPALAR ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

"Biz sporcular taraftarları hep arkamızda görmek isteriz. Beşiktaş taraftarlarını anlatmaya gerek yok, dünya çapında büyük övgüler alıyorlar. Mükemmel, çılgın bir taraftar grubuna sahibiz. Takımlarına sahip çıkmışlardır her zaman, böyle devam ettikleri sürece biz de onlara kupalar armağan etmek istiyoruz."