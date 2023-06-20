Mehmet Topal: Valencia benim için ikinci bir ev gibi Eski milli futbolcu Mehmet Topal, "İspanya benim ikinci evim gibi. Birçok arkadaşım var. Stoke City'e attığım golü hatırlıyorum. Harika bir goldü" ifadelerini kullandı.

DHA

Bir dönem İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'da forma giyen eski milli futbolcu, tatil için gittiği İspanya'da eski kulübünü ziyaret etti. Valencia'nın daveti üzerine ailesiyle birlikte İspanya'ya giden milli futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Valencia benim için ikinci bir ev gibi"

Futbol kariyerinde birçok rekorlar kıran ve Süper Lig'de 3 büyük kulüpte forma giyen Mehmet Topal, Valencia kulübünün sosyal medyasına İspanyolca yaptığı açıklamalarda, şunları söyledi:

"Valencia benim için ikinci bir ev gibi. Dört ya da beş gün boyunca buraya tatile geldim. Ne zaman buraya gelsem, birçok arkadaşım var. Stoke City'ye karşı ilk golümü hatırlıyorum, ne harika bir goldü"

"Cenk gerçekten iyi bir oyuncu"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valencia forması giyen ve bu sezon bonservisi alınan milli futbolcu Cenk Özkacar ile ilgili de konuşan Mehmet Topal, şunları dedi: