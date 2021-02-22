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Meksika Ligi'nde orta hakem golü engelledi

Meksika Ligi'nde orta hakem golü engelledi

Meksika Ligi'nde oynanan Cruz Azul-Toluca maçında kaleye giden şut, orta hakeme çarparak auta gitti. Bu anlar, dünyada sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.