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Meksika Ligi'nde orta hakem golü engelledi
Meksika Ligi'nde oynanan Cruz Azul-Toluca maçında kaleye giden şut, orta hakeme çarparak auta gitti. Bu anlar, dünyada sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 14:28
- Güncelleme : 22.02.2021 - 14:41
Meksika'nın en üst düzeyde oynanan ligi olan Liga MX'te Cruz Azul-Toluca maçında ilginç bir an yaşandı.
Mücadelenin 35. dakikasında Cruz Azul'un atağında top, direkten döndü. Dönen top ev sahibi takımın futbolcusunun önüne düşerken tekrar çekilen şut, maçın hakemine çarpıp auta gitti. Bu dakikalarda Cruz Azul'lu futbolcular hakeme yoğun itirazda bulunurken mücadelenin orta hakemi, hakem atışıyla topu konuk ekibe verdi.
Meksika Ligi'nde hakem golü engelledi - İZLE
"HAKEM AUT VERMELİYDİ"
Eski hakem Deniz Çoban da sosyal medya hesabından bu pozisyonu yorumladı.
Çoban, hakemin durduğu yerin yanlış olduğunu belirtirken, mücadelenin hakem atışıyla değil autla yeniden başlaması gerektiğini belirtti.
Öte yandan karşılaşmayı, Cruz Azul 3-2 kazandı.