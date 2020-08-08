"Futbol ataerkil bir oyun, kadınlar oynamamalı" diyen beIN Sports spikeri Melih Şendil'in bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından karşılaşmaları değerlendiren beIN Sports spikeri Melih Şendil, kadınlarla ilgili ilginç sözler sarf etti.

"FUTBOL ATAERKİL BİR OYUN"

Kadınların futbolda yerinin olmadığını belirten Şendil, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki, mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsen benim düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu. Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım ama... Beni topa tutabilirler, alışığız." şeklinde konuştu.

Real Madrid'in pembe renk forma giymesini de eleştiren Şendil, "Ben başkan olsam pembe renk forma üretmezdim." dedi.

Melih Şendil: Kadınlar futbol oynamamalı - İZLE

Öte yandan Şendil'in tepki toplayan bu sözlerine Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den cevap geldi.

Sosyal medyada hesabından futbol oynayan minik kız çocuklarının fotoğraflarını paylaşan sarı-lacivertli kulüp, "Sporda ayrıma yer yok. Hayallerinin peşinde koşan kız çocukları; futbol sizinle güzel." notunu düştü.

Beşiktaş Kulübü ise, "Bizim Takım" yazarak Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray Kulübü de, "Sporda cinsiyetçiliğe yer yoktur. Sporun her branşı #KadınaYakışır." yazarak bir paylaşım yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Şendil, başta kadınlardan olmak üzere tüm izleyicilerden özür diledi.