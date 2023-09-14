Melissa Vargas resmen Malatyalı oldu Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırırken Vargas, resmen Malatyalı oldu.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verdi. Böylelikle Vargas resmen Malatyalı oldu.

Yeni Malatya Gazetesi'nin haberine göre; Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın meclise sunduğu önerge, oy çokluğu ile kabul edildi. Fahri Hemşehrilik beratını, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Selahattin Gürkan'ın Vargas'a takdim etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

16 Ekim 1999'da Küba Cienfuegos'ta dünyaya gelen Vargas, "Malatyalıyım" sözleriyle gündem olmuş ve son yıllarda 'Nerelisin?' sorusuna sık sık "Malatya" yanıtını vermişti.