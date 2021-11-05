Melo'dan Feghouli paylaşımı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Feghouli'yi paylaşasarak, "Efsaneler asla ölmez" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

Öne geçen sarı-kırmızılılar, kalesinde golü engelleyemedi. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda tek golün sahibi ise Sofiane Feghouli oldu. Feghouli, golün ardından Melo, Drogba ve Sneijder'in akıllara kazınan gol sevincini yaptı.

"EFSANELER ASLA ÖLMEZ"

Felipe Melo, sevincin karikatürize edilmiş halini paylaşarak, "Efsaneler asla ölmez." ifadelerini kullandı.