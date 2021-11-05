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    Melo'dan Feghouli paylaşımı

    Melo'dan Feghouli paylaşımı

    Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Feghouli'yi paylaşasarak, "Efsaneler asla ölmez" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 17:13
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    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

    Öne geçen sarı-kırmızılılar, kalesinde golü engelleyemedi. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Galatasaray liderliğini sürdürdü.

    Sarı-kırmızılılarda tek golün sahibi ise Sofiane Feghouli oldu. Feghouli, golün ardından Melo, Drogba ve Sneijder'in akıllara kazınan gol sevincini yaptı.

    Melo dan Feghouli paylaşımı #1

    "EFSANELER ASLA ÖLMEZ"

    Felipe Melo, sevincin karikatürize edilmiş halini paylaşarak, "Efsaneler asla ölmez." ifadelerini kullandı.

    Melo dan Feghouli paylaşımı #2

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