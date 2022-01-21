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- Melo'dan paylaşım: Burak Elmas istifa
Melo'dan paylaşım: Burak Elmas istifa
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Kasımpaşa yenilgisi sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Brezilyalı yıldızın hedefinde başkan Burak Elmas var.
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 12:10
- Güncelleme : 21.01.2022 - 12:32
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan, yönetim için flaş bir paylaşım geldi.
“BURAK ELMAS İSTİFA”
Melo, bir fotoğrafını Burak Elmas istifa yazılı notla paylaşan taraftarın paylaşımını, kendi hesabından paylaştı.
Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusunun bu hareketi, sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.