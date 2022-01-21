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    Melo'dan paylaşım: Burak Elmas istifa

    Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Kasımpaşa yenilgisi sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Brezilyalı yıldızın hedefinde başkan Burak Elmas var.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 12:32
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    Melo'dan paylaşım: Burak Elmas istifa

    Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan, yönetim için flaş bir paylaşım geldi.

    “BURAK ELMAS İSTİFA”

    Melo, bir fotoğrafını Burak Elmas istifa yazılı notla paylaşan taraftarın paylaşımını, kendi hesabından paylaştı.

    Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusunun bu hareketi, sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.

    Melo dan paylaşım: Burak Elmas istifa #1


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