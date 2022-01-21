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Melo'dan paylaşım: Burak Elmas istifa

Melo'dan paylaşım: Burak Elmas istifa

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Kasımpaşa yenilgisi sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Brezilyalı yıldızın hedefinde başkan Burak Elmas var.