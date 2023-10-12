Menajer George Gardi: Icardi'ye Galatasaray'ın teklifinin 5 katı önerildi Mauro Icardi'nin menajeri George Gardi, Arjantinli yıldıza Galatasaray'ın önerdiğinden 5 kat fazla teklif geldiğini ancak Icardi'nin sarı kırmızılı kulüpten vazgeçmediğini açıkladı.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz temmuz ayında 10 milyon euro bonservis bedeli ve 6 milyon euro yıllık ücret karşılığında ile 3 senelik mukavele imzaladığı Mauro Icardi'nin menajeri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma transferinin perde arkasında yaşananları menajeri George Gardi anlattı.

"Galatasaray'ın teklifinin 5 katı önerildi"

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, sezon bitiminde Icardi'nin ilk tercih olarak Galatasaray'ı seçtiğini belirterek, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray'ın teklifinin 5 katı önerildi. PSG'ye Galatasaray'dan iki kat fazla bonservis teklif edildi. Ancak Mauro, ilkeli duruşunu bozmadığı ve taraftarlara duyduğu sevgi nedeniyle Galatasaray'da kaldı. PSG de bonservis bedelini indirmek zorunda kaldı.

"Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu"

Menajer Gardi, Galatasaray için yaz transfer döneminde görüştüğü bazı yıldız isimleri de sıraladı.

Son anda iptal olan Matias Vecino'ya değinen Gardi, şu ifadeleri kullandı:

Transfer piyasasının son birkaç gününde tüm mantıklı ve uygulanabilir yollar araştırıldı. Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu. Başkan Lotito ile bir rakamda anlaşmıştım.

"Geri çevrildi"

Lucas Torreira'ya sezon başında Lazio'nun bir ilgisinin olduğunu belirten İtalyan menajer, şunları dedi:

Temmuz ayında Lazio'dan bir teklif vardı ama Galatasaray için değerliydi ve geri çevrildi.

"Sadio Mane, Paulo Dybala ve Sofyan Amrabat'ı sayabilirim"

Galatasaray için Vecino gibi görüşülen ancak transferi gerçekleşmeyen futbolculara değinen Gardi, şu açıklamayı yaptı: