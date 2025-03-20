Menajerinden Nicolo Zaniolo'yla ilgili transfer itirafı

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Bonservisi Galatasaray'da bulunan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, gittiği takımlarda bir türlü istenilen performansı gösteremiyor.

Aston Villa, Atalanta ve son olarak Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, burada da beklentilerin uzağında kaldı.

Galatasaray'ın Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun menajeri Giocondo Martorelli de oyuncusunun geleceği için konuştu.

"BU SİSTEMDE ZORLANIYOR"

Martorelli, "Bu onun için zor bir durum, bu sistemde acı çekeceği açık (3-5-2). Buna ek olarak, Gundmundsson artık vazgeçilmez. Artık Palladino'nun (Raffaele Palladino Fiorentina Teknik Direktörü) ona vereceği sürede değerini göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Zaniolo'nun nitelikleri tartışılmaz ama bu sistemde zorlanıyor. Zaniolo en iyi performansını 4-3-3 ya da 4-2-3-1'de sağ kanatta oynadığında gösteriyor. 3-5-2'de ise zorlanıyor." sözlerini sarf etti.

"ONA İNANMAK İSTİYORSANIZ BONSERVİSİ SORUNLARIN EN KÜÇÜĞÜ"

Zaniolo'nun 16 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu hatırlatılan Martorelli, "Zaniolo, potansiyel olarak bu miktara değer. Eğer Zaniolo'ya inanmak istiyorsanız, 16 milyon euroluk bonservis sorunların en küçüğü. Asıl sorun bu tip bir oyuncuya ne kadar yatırım yapmak istediğinizi anlamak." diye konuştu.

6 MAÇTA OYNADI: SIFIR KATKI...

Sezonun ilk yarısını Atalanta'da geçiren ve ikinci yarıda Fiorentina'ya giden Nicolo Zaniolo, Fiorentina'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu.

Zaniolo, süre bulduğu 6 maçta skora katkı veremedi.

GALATASARAY, ZANIOLO'DAN 14.4 MİLYON EURO KAZANDI

Nicolo Zaniolo, en son 2023 yaz transfer döneminde 5 milyon euro karşılığında Aston Villa’ya kiralanmıştı.

Satın alma opsiyonu kullanılmamış tekrardan dönüş yapmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray, Zaniolo’nun kiralama bedelinden bu sezon ise 6.4 milyon euro kazandı.

Fiorentina'dan ise 3 milyon alan olan Galatasaray toplamda 14.4 milyon euro kazanmış oldu.

Sarı-kırmızılılar, yıldız ismi bonservisi ile satması durumunda ise rekor kazanç elde edecek.