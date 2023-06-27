Menajerlerden Arda Güler'e çirkin teklif: Ailesi ortaya çıkardı Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in babası "Avrupa kulüplerinden komisyon istiyor" haberleri sonrası suskunluğunu bozdu. Güler ailesi sezon içerisinde Arda'ya yapılan çirkin teklifi de açıkladı.

Sadece Fenerbahçe’nin değil, dünya futbolunun en büyük gelecek vadeden yıldızı Arda Güler için, dünya çapındaki önemli menajerlerin sezon devam ederken oyuncuya ve ailesine oldukça çirkin bir teklif yaptığı öğrenildi.

Haber Global'in haberine göre; sözleşmesinde “1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euroya serbest kalır” maddesi bulunan Arda Güler için bu süreyi tamamlamadan önce menajerler aileyle iletişime geçti.

"Arda sakatım desin..."

Hem Arda'ya hem de aileye “Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euroya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz” teklifinde bulundular. Arda ve ailesi bu tekliflerle gelen menajerlerle görüşmeyi reddetti ve irtibatı kesti.

Son günlerde “Arda Güler’in ailesi komisyon istiyor” haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ve bu teklifleri yapan menajerlerin Avrupa basınına bu haberleri yaptırdığı öğrenildi.

Avrupa basınında komisyon iddiaları

Birçok Avrupa basını gibi Record'un da gündeminde Arda Güler vardı. "Korkunç komisyon" başlığıyla yayınlanan haberde, 'Yıldız oyuncunun babası ürkütücü bir komisyon istiyor: 20 milyon euro" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca Arda Güler için devrede olan Benfica'nın bu isteklerin ardından masada kalktığı da belirtildi.