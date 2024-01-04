Menemen FK'da sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı 2. Lig ekibi Menemen FK, sol bek oyuncusu Erhan Kara ile yollarını ayırdı.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 31 puanla play-off potasında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, sol bek Erhan Kara ile yollar ayrıldı.

Sezon başında Pendikspor'dan transfer olan 28 yaşındaki oyuncunun Antalya kampına dahil edilmediği ve kendisine takım aradığı belirtildi.

Daha önce şampiyonluk yaşadı

Bu sezon İzmir ekibinde 12 lig müsabakasına çıkan Erhan Kara, 1 kez fileleri sarstı. Erhan, kariyerinde Manisa FK'da 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Oyuncu daha sonra 2'nci Lig'de Pendikspor formasıyla da 1'inci Lig'e çıktı.