Dolar
7.3852
0.103%
Euro
8.7184
0.2356%
Altın
1932.52
0.2001%
Borsa
1108.44
0%
G. Altın
458.741
0.1989%
Bitcoin
85840.44
-1.7036%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Menemenspor Onursal Başkanı silahlı saldırıya uğradı

    Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Foça'da bir restoranda yemek yerken saldırganlar tarafından silahla kalçasından vuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 08:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Menemenspor Onursal Başkanı silahlı saldırıya uğradı

    Bir dönem Menemen Belediye Başkanlığı da yapan Tahir Şahin, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla vuruldu.

    Şahin'in Foça'da bir restoranda yemek yerken kalçasından vurulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Menemenspor Onursal Başkanı silahlı saldırıya uğradı #1

    DURUMU İYİ

    Yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Şahin'in genel durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

    Menemenspor Onursal Başkanı silahlı saldırıya uğradı #2

    Görüş Bildir