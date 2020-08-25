Menemenspor Onursal Başkanı silahlı saldırıya uğradı

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Foça'da bir restoranda yemek yerken saldırganlar tarafından silahla kalçasından vuruldu.

Bir dönem Menemen Belediye Başkanlığı da yapan Tahir Şahin, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla vuruldu.

Şahin'in Foça'da bir restoranda yemek yerken kalçasından vurulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU İYİ

Yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin'in genel durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.