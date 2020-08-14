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Menemenspor'da 10 kişi koronavirüse yakalandı

Menemenspor'da 10 kişi koronavirüse yakalandı

Menemenspor, altyapıdan dokuz futbolcusunun ve bir destek personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.