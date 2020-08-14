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- Menemenspor'da 10 kişi koronavirüse yakalandı
Menemenspor'da 10 kişi koronavirüse yakalandı
Menemenspor, altyapıdan dokuz futbolcusunun ve bir destek personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 14:25
- Güncelleme : 14.08.2020 - 14:25
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’da da koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı.
9 FUTBOLCU VE 1 PERSONELDE KORONAVİRÜS ÇIKTI
Menemenspor, resmi bir açıklama yaparak koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısını açıkladı. Açıklamada, 9 altyapı oyuncusu ve 1 de destek personelinin testinin pozitif çıktığı duyuruldu.