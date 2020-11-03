Menemenspor'da koronavirüs vakası sayısı 30 oldu

Menemenspor'da koronavirüs vakası sayısı 30 oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor yaptığı açıklamada farklı günlerde yapılan testlerde 30 ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Menemenspor, daha önce 22 olan kulüpteki koronavirüs vaka sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Henüz sendom görülmedi. Karantina sürecim başladı. Benimle birlikte 15 futbolcumuzun da test sonucu pozitif. Teknik heyet ve personelle birlikte toplam vaka sayımız 25." dedi.