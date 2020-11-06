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    Menemenspor'da pozitif vaka sayısı 34'e çıktı

    Daha önce 30 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Menemenspor Kulübü, vaka sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 11:44
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    Menemenspor'da pozitif vaka sayısı 34'e çıktı

    Menemenspor'da koronavirüs vakaları durdurulamıyor...

    İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16'sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı.

    Sarı-lacivertli kulüp, Adanaspor mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını duyurdu.

    "34'E YÜKSELDİ"

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

    Menemenspor da pozitif vaka sayısı 34 e çıktı #1

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