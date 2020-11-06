Menemenspor'da pozitif vaka sayısı 34'e çıktı

Daha önce 30 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Menemenspor Kulübü, vaka sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.

Menemenspor'da koronavirüs vakaları durdurulamıyor...

İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16'sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Adanaspor mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını duyurdu.

"34'E YÜKSELDİ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."