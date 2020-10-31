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Menemenspor'da toplam vaka sayısı 22 oldu
Menemenspor'da 11'i futbolcu olmak üzere toplamda 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 12:30
- Güncelleme : 31.10.2020 - 12:34
Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor...
Daha önce 13 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuran Menemenspor'da vaka sayısı arttı.
TOPLAM VAKA SAYISI 22 OLDU
Kulüp, 11'i futbolcu olmak üzere toplamda 22 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde: