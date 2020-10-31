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    Menemenspor'da toplam vaka sayısı 22 oldu

    Menemenspor'da 11'i futbolcu olmak üzere toplamda 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 12:30
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 12:34
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    Menemenspor'da toplam vaka sayısı 22 oldu

    Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor...

    Daha önce 13 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuran Menemenspor'da vaka sayısı arttı.

    TOPLAM VAKA SAYISI 22 OLDU

    Kulüp, 11'i futbolcu olmak üzere toplamda 22 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    Menemenspor da toplam vaka sayısı 22 oldu #1

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