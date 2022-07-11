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    Mensah: Arda Güler Brezilyalı olsaydı 100 milyon pounddu

    Eski Beşiktaşlı Ganalı futbolcu Bernard Mensah, Hull City karşısında frikikten güzel bir gole imza atan Arda Güler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • 11.07.2022 - 10:27
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    Mensah: Arda Güler Brezilyalı olsaydı 100 milyon pounddu

    Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maç öncesinde Hull City karşısında 2-0 kazanırken genç yıldız adayı Arda Güler'in frikik golü herkesi kendine hayran bıraktı.

    Mensah'tan övgü

    Bu isimlerden biri de Kayserispor'da forma giyen eski Beşiktaşlı oyuncu Bernard Mensah oldu. Mensah Twitter hesabından "Eğer Arda Güler Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı onu 100 milyon pounda satarlardı." ifadelerini kullandı.

    Mensah: Arda Güler Brezilyalı olsaydı 100 milyon pounddu #1


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