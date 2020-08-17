Mensah, Kayserispor'a veda etti

Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kayserispor'a veda etti.

Siyah-beyazlılar yeni sezon çalışmaları kapsamında Bernard Mensah'ı renklerine bağladı. İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu sağlık testlerinden geçerek Beşiktaş ile anlaştı.

25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kayserispor camiasına veda etti.

Mensah, "Çok zor günlerimizin yanı sıra, birçok güzel anılarımız da oldu. Ayrılmadan önce bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başkanım Berna Gözbaşı'ya, büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.