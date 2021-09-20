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    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı

    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha, oynadığı 3 maçta ağları havalandıramazken sarı-lacivertli taraftarların da şimdilik gözüne giremedi.
    • Özel İçerik
    • 20.09.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 12:23
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    Fenerbahçe'de geçen sezonki forvet Samatta, büyük hayal kırıklığı yaşatırken sezon başında Royal Antwerp'e gönderilmişti.

    22 GOL 14 ASİST YAPMIŞTI

    Tanzanyalı futbolcunun gitmesinin ardından geçen sezon Avusturya Bundesliga'da 22 gol 14 asist yapan Alman futbolcu Mergim Berisha, transfer edildi.

    Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmesi beklenen 23 yaşındaki santrfor, oynadığı 3 maçta vasadın altında kaldı. Pek fazla pozisyona giremeyen Panzer, Başakşehir maçında da birkaç cılız şut dışında kaleyi yoklayamadı.

    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı #1

    PANİK BAŞLADI

    Sarı-lacivertlilere "Acaba yeni Samatta mı?" paniği yaşatan Berisha'nın, 3 maçta sıfır çekmesinin ardından kendisini toparlamaya çalıştığı da gelen haberler arasında.

    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı #2

    EŞİNDEN KÜFÜRLERE SİTEM

    Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili taraftarlar, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Hakaret edenleri direkt engelliyorum." diyerek hakaret eden holiganlara cevap verdi.

    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı #3

    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı #4

    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı #5

    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı #6

    Mergim Berisha 3 maçta vasadı aşamadı #7

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