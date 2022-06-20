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    Mergim Berisha fiziğini geliştirdi

    Mergim Berisha fiziğini geliştirdi

    Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha, yaz tatilinde vücudunu geliştirdi. 24 yaşındaki golcü, güçlü savunmacılara karşı ayakta kalarak hücumun bir numarası olmak istiyor.
    • 20.06.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 13:45
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    Fenerbahçe'nin geçen sezon beklentileri karşılayamayan forveti Mergim Berisha, yaz tatilini sıkı bir şekilde çalışarak geçirdi.

    Özellikle fizik kalitesini artırmak için yaz tatilini spor salonunda geçiren Berisha, Süper Lig'in güçlü savunmacılarına karşı vücudunu geliştirerek bir nevi önlem almış oldu.

    Çalışmalar sahaya yansıyacak mı?

    Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte çift santrforda iyi bir görüntü çizmek isteyen Alman futbolcunun fiziği Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırırken, bu çalışmasının karşılığını sahada alıp alamayacağı ise merak konusu oldu.

    Kız arkadaşıyla yollarını ayıran Berisha, geçen sezon 33 maçta 7 gol 3 asist kaydetmişti.

    Mergim Berisha fiziğini geliştirdi #1

    Mergim Berisha fiziğini geliştirdi #2

    Mergim Berisha fiziğini geliştirdi #3


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