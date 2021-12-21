Euro
14.7474
-2.72%
Dolar
13.0177
-3.12%
Altın
734.96
-4.9%
Borsa
1.892
0%
Bitcoin
672.969
-6.14%
BTXN Coin
38.10
-0.07%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Mergim Berisha sakatlandı

    Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde grade 2b zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 20:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mergim Berisha sakatlandı

    Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sakatlandığını açıkladı.

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

    11 MAÇ 3 GOL 2 ASİST

    Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 11 Süper Lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında çarşamba akşamı Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir