Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
580.565
0.93%
BTXN Coin
37.40
-1.24%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    Mergim Berisha'nın eşi Vesa yine taraftarla atıştı

    Mergim Berisha'nın eşi Vesa yine taraftarla atıştı

    Fenerbahçeli oyuncu Berisha'nın eşi Vesa, eşine gelen tepkilere, "Benim eşim bir futbolcu ve sizi buna hayallerinizde bile ulaşamazsınız." diye yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yendi ve derin bir nefes aldı. Sarı Lacivertli takımın hücumcusu Mergim Berisha ise yine taraftarın hedefi oldu.

    Fenerbahçe'nin dün oynadığı Giresunspor maçında elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil olan Megim Berisha, performansı nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

    Gelen eleştiriler üzerine Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın eşi Vesa Berisha, sosyal medyadan sert açıklamalar yaptı.

    Mergim Berisha nın eşi Vesa yine taraftarla atıştı #1

    "SİZ HAYALLERİNİZDE ULAŞAMAZSINIZ"

    Daha önce de sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine cevap veren Vesa, "Çok komiksiniz. Çoğu taraftarın profesyonel futbolcu ve antrenör olduğunu bilmiyordum, haydi gerçeğe dönelim. Benim eşim bir futbolcu ve sizi buna hayallerinizde bile ulaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

    Mergim Berisha nın eşi Vesa yine taraftarla atıştı #2

    21 MAÇTA SADECE 5 GOL ATTI

    Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'tan 5 milyon euroya kattığı 23 yaşındaki Alman santrfor bu sezon 21 maçta süre aldı ve 5 kez fileleri sarstı.

    Mergim Berisha nın eşi Vesa yine taraftarla atıştı #3

    Mergim Berisha nın eşi Vesa yine taraftarla atıştı #4

    Mergim Berisha nın eşi Vesa yine taraftarla atıştı #5


    Görüş Bildir