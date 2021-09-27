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    Mergim Berisha'nın pasları dikkat çekti

    Mergim Berisha'nın pasları dikkat çekti

    Fenerbahçe'ye santrfor olarak transfer edilen Berisha, ceza sahasında topla buluşamıyor. Alman futbolcunun kilit pasları nedeniyle yardımcı forvet olarak görevlendirilmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 11:04
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    Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın gitmesinin ardından RB Salzburg'dan transfer edilen Mergim Berisha, geçtiğimiz sezonki performansından oldukça uzak.

    Avusturya Bundesliga'da 42 maçta 22 gol 14 asistle oynayan ve bu maçların 32'sinde hedef santrfor olarak görev alan Alman futbolcu, Fenerbahçe'de ise ileri uçta henüz etkili olamadı.

    Mergim Berisha nın pasları dikkat çekti #1

    PASLARI İYİ AMA CEZA SAHASINDA ETKİSİZ

    Ceza sahasında çok fazla topla buluşamayan Berisha, son maçlarda da Valencia'nın yanında yardımcı forvet olarak görev yapmaya başladı.

    23 yaşındaki futbolcu, Hatayspor maçında ceza sahasında topla buluşamayarak herkesi şaşırttı. Rossi ve Valencia'ya oranla ceza sahası içerisinde aktif olamayan Alman futbolcu, kilit paslarıyla dikkat çekse de gol yollarında etkili olamadı.

    Vitor Pereira'nın, genç oyuncuyu diğer maçlarda da yardımcı forvet olarak görevlendirmesi bekleniyor.

    Öte yandan Berisha, sarı-lacivertli formayla 4 Süper Lig maçında 1 asistle oynadı.

    Mergim Berisha nın pasları dikkat çekti #2

    FENERBAHÇE'NİN AKSİYON HARİTASI

    Mergim Berisha nın pasları dikkat çekti #3

    Mergim Berisha nın pasları dikkat çekti #4

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