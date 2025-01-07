Merih Demiral: Fatih Terim'i çok seviyorum

Milli futbolcu Merih Demiral'ın ardından teknik direktör Fatih Terim de Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Terim, Al Shabab ile çıktığı ilk resmi maçta Al Fayha'yı 2-1'lik skorla yenerek takımını Suudi Arabistan Kupası'nda yarı finale taşıdı.

TERİM İLE DEMİRAL KARŞI KARŞIYA

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ilk lig maçına ise Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli karşısında çıkacak.

Prens Abdullah El Faysal Stadyumu'nda 10 Ocak Cuma günü Al Ahli - Al Shabab karşılaşacak.

"ÖNEMLİ İŞLER YAPACAK"

Maç öncesinde milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na Fatih Terim ile ilgili röportaj verdi.

Merih, Terim'in Suudi Arabistan'da iyi işler yapacağını ve buradaki futbolu geliştireceğine inandığını ifade etti.

Fatih Terim ile 2 gün önce görüştüm. Türk halkı için çok önemli bir isim. Türkiye'de ve İtalya'da yaptıklarıyla Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu. Burada olduğu için mutluyum. Al-Shabab'da önemli işler yapacağına inanıyorum. Suudi Arabistan futboluna da katkılarda bulunacaktır. Yakında görüşeceğiz. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz işler yaptı. O zamanlar 9 yaşındaydım, hatırlıyorum. Onu çok seviyorum ve ona saygı duyuyorum.