Merih Demiral, Fenerbahçe - Alanyaspor maçın tribünden izledi Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, eski takımları Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden takip etti.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı ise sürpriz bir isim takip etti.

MERİH TRİBÜNDE

Daha önce hem Fenerbahçe hem de Alanyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Merih Demiral, iki eski takımının mücadelesine ilgi gösterdi.

Kariyerine Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de devam eden, A Milli Futbol Takımımızın başarılı futbolcusu, maçı tribünden izledi.