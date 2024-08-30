Merih Demiral, Fenerbahçe - Alanyaspor maçın tribünden izledi

Haber Merkezi
Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı ise sürpriz bir isim takip etti.
MERİH TRİBÜNDE
Daha önce hem Fenerbahçe hem de Alanyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Merih Demiral, iki eski takımının mücadelesine ilgi gösterdi.
Kariyerine Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de devam eden, A Milli Futbol Takımımızın başarılı futbolcusu, maçı tribünden izledi.
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