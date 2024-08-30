Merih Demiral, Fenerbahçe - Alanyaspor maçın tribünden izledi
Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı ise sürpriz bir isim takip etti.

MERİH TRİBÜNDE

Daha önce hem Fenerbahçe hem de Alanyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Merih Demiral, iki eski takımının mücadelesine ilgi gösterdi.

Kariyerine takımı Al Ahli'de devam eden, A Milli Futbol Takımımızın başarılı futbolcusu, maçı tribünden izledi.