Merih Demiral, FIFA Players Executive Programme'a kabul edildi

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A Milli futbolcumuz Merih Demiral, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme'a seçilen dünya çapındaki 40 oyuncudan biri oldu.

27 yaşındaki milli futbolcumuz, aynı zamanda Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olarak ülkemizi gururlandırdı.

PROGRAMIN HEDEFLERİ NELER?

Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR DA YER ALIYOR

FIFA'nın yeni oluşturduğu programda katılımcılar, çevrimiçi toplantılarla eğitim görecek ve iki kez de FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde yüz yüze toplantılara katılacak.

İlk kez düzenlenen programın katılımcıları arasında David Luiz, Casemiro, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez, Jamie Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor.

"SON DERECE MUTLUYUM"

Players Executive Programme'a kabul edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Merih Demiral, şunları söyledi: