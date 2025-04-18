Merih Demiral'dan İtalyan devleriyle ilgili transfer itirafı

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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli’de forma giyen Merih Demiral, İtalyan gazeteci Di Marzio’ya verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Suudi Arabistan günlerini değerlendiren milli savunmacı, “Suudi Arabistan’da ilk başta uyum sağlamak zor oldu ama şimdi ailemle birlikte buradayız ve mutluyuz. Asya Şampiyonlar ligi’nde çeyrek finale kaldık, takım olarak iyi gidiyoruz. her şey yolunda diyebilirim.” dedi.

"İTALYA'DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Merih Demiral, daha önce formasını giydiği Serie A’ya olan bağlılığını ise “Serie A’da çok şey öğrendim, kariyerimde önemli bir yer tuttu. Hala ligi yakından takip ediyorum. Orada Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi arkadaşlarım da var. Onların başarılarını izlemekten mutluyum.” sözleriyle dile getirdi.

MILAN VE INTER GERÇEĞİ

Röportajda geçmişte gerçekleşmeyen transfer fırsatlarına da değinen Demiral, hem Milan hem de Inter ile yakın temaslar kurulduğunu “Milan’a çok yakındım. Şu anki kulübümle görüştükten sonra oraya gitmeme kararı aldık. Milan çok büyük bir kulüp ve bir gün Pioli ile çalışmak isterim. Juventus’tayken de Milan’a çok yakındım. O zamanlar Maldini vardı ama sonrası gelmedi. “Inter’le de görüşmeler oldu. Ancak Atalanta beni bırakmak istemediği için transfer gerçekleşmedi.” diyerek açıkladı.

"BELKİ BİR GÜN TEKRAR OYNARIM"

Milli savunmacı röportajın sonunda İtalya’ya yeniden dönme ihtimaline “Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Belki bir gün tekrar Serie A’da oynarım. Kapılar kapalı değil.” sözleriyle değindi.

Merih Demiral’ın bu sözleri, Avrupa futboluna geri dönüş için yeni bir sayfa açabileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.