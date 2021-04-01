Merih Demiral izolasyona alındı

Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Juventus, yaptığı açıklamayla tecrübeli stoperin İtalya'ya döndüğünü ve izolasyona alındığını duyurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral için kulübü Juventus açıklama yaptı.

İTALYA'YA DÖNDÜ

Milli takım dönüşü test yaptıran ve sonucu pozitif çıkan Merih Demiral, İtalya'ya döndü.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, milli oyuncunun uçakla Torino'ya getirildiği ve kulübün otelinde izolasyona alındığı bildirildi.