Merih Demiral: Kızım olursa annemin adını koyacağım

A Milli Takımımızın sevilen oyuncularından Merih Demiral özel hayatına ilişkin ilk kez konuştu. Başarılı isim, "12 yaşında kaybettim annemi. Kız çocuğum olursa onun adını koyacağım" dedi.

Türkiye kariyerinin büyük bölümünü Fenerbahçe altyapısında geçiren ve şu anda da bonservisi Juventus'ta bulunan Merih Demiral, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta forması giydi.

Demiral, takımı ile iyi bir sezon geçirdi ve Atalanta ligi 59 puanla 8.sırada tamaladı.

Diğer yandan Milli futbolcu Merih Demiral, Fanatik’e açıklamalarda bulundu.

"Ahmet Çalık herkesin sevdiği bir insandı"

Geçtiğimiz aylarda elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık hakkında düşüncelerini belirten Demiral, "Ahmet Çalık herkesin sevdiği bir insandı. Ben yakından tanıma fırsatım olmasa da. Konuştuğum herkes hakkında çok güzel şeyler söyledi. Onu anmak için içime tişört giydim. Bu sorumluluğu hissettim içimde. Gol atmak istiyordum o maçta atamadım ama maçtan sonra hem statta hem de soyunma odasında arkadaşlarımla paylaştık. Milli takımla ailesini ziyaret etmiştik. Çok özel fevkalade bir ailesi de var. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Böyle güzel insanlar futbolda oldukça hepimiz mutlu oluyoruz." dedi.

"Hakan Çalhanaoğlu kaptanlığı hak ediyor "

Hakan Çalhanaoğlu'nun Milli takımda kaptanlığa yükselmesinden bahseden defans oyuncusu, " Hakan Çalhanoğlu ile yakınız. Bergamo - Milano arası 50 km civarı. Sık sık ailece görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde çay içiyoruz. Sağ olsun Hakan abinin eşi Sinem güzel çay yapıyor. Milli Takım'da da kaptanlığa yükseldi. Kaptanlığı hak ediyor. Zaman geçtikte çok daha iyi performans sergileyecektir." ifadelerini kullandı.





"Ronaldo da şoke olmuştu "

Ronaldo ile ilgili anısını paylaşan 24 yaşındaki futbolcu, "Ronaldo çok özel bir insan. Bu sezon çok fazla karşılaştık. Hem United hem de Portekiz'e karşı mücadele ettim. Benim hayatımda da önemli bir role sahip. Benim için Juventus'da yaptıkları çok önemli. Hala irtibat halindeyiz. Kendisiyle şöyle bir anım var. Ben Fenerbahçe alt yapısında oynarken odamda onun ballon d'or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim. 2014 yılıydı galiba. Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şok olmuştu. O zaman büyük futbolcularla oynamayı hayal ediyordum tabi ki. Bunu yaşayınca, kendisiyle takım arkadaşı olunca bu kez çok mutlu oluyorsun." sözlerini söyledi.





"Annem bugünleri görseydi benimle gurur duyardı"



Annesinin kalbindeki yerinin büyük olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Annemin bende emeği çok büyük. 12 yaşında kaybettim kendisini. Çok küçük yaşta böyle bir şey yaşamak beni etkiledi tabi ki. Aynı zamanda daha çok futbola bağlanmamı sağladı. Annem bugünleri görseydi benimle gurur duyardı. Ben bunları düşünerek daha çok antrenman yapmaya ve işime saygı duymaya özen gösteriyorum. Düşünmediğim gün yok diyebilirim. Telefonumun kapak fotoğrafı da hep annemdir zaten." diyerek duygularını paylaştı.

"Kız çocuğum olursa annemin adını koyacağım"

Ailesini hiçbir zaman unutmayacağını belirten oyuncu, "Fenerbahçe alt yapısına girdiğim ilk yıllarda annem babamla birlikte Kocaeli Karamürsel'den maçlarımı izlemeye geliyordu. Kışın bir maçı hatırlıyorum. Kar yağıyordu o zaman. Tribündeydiler ve ben üşümeyeyim diye annem üzerindeki paltosunu bana vermek istiyordu. Anne şevkati işte. O günleri hiç unutmuyorum ve unutmayacağım. Bir gün kız çocuğum olursa da ismini Fatma koyacağım." dedi.





"Allah bugünlerimizi aratmasın"

Aile üyelerinden de bahseden başarılı futbolcu, "Abim Fatih Alanya'da yaşıyor. Geçen de buraya yanıma gelmişti. Beraber zaman geçirdik. Kız kardeşim var Duygu, o da yakın zamanda İtalya'ya yanıma gelecek. Onun yeri de ben de hep ayrıdır. Babam zaten Karamürsel'de emekliliğin tadını çıkartıyor. Biraz kilo verdi bu aralar. Sporunu ihmal etmiyor. Şükürler olsun her şey yolunda. Allah bugünlerimizi aratmasın." ifadelerini kullandı.





"Özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum"

Son olarak yeni doğan bebeği hakkında da açıklamaya ver veren Juventus oyuncusu, "Gözlerden uzak yaşamayı zaten seviyorum. Heidi ile uzun süreli bir birlikteliğimiz vardı zaten. Çok fazla kimse bilmiyordu. Ben de çok paylaşmayı sevmiyorum. Aile olmaya karar verdik. Bir de Ömer Kayis kısa süre önce dünyaya geldi. Çocuk sahibi olmak tarif edilemez bir mutluluk. Bunu erken yaşta yapmak benim için çok daha güzel bir olay. Ömer çok sevdiğim bir isimdi. Kayis'i de Heidi koydu." diyerek sözlerini noktaladı.



