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Merih Demiral sakatlandı
Juventus, Porto maçında sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, 20 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 17:15
- Güncelleme : 11.03.2021 - 17:53
Juventus forması giyen Avrupa'daki temsilcilerimizden Merih Demiral'dan kötü haber geldi.
Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 90 dakikada forma giyen başarılı stoperin, bu karşılaşmada sakatlandığı açıklandı.
İtalyan ekibi, Merih'in yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
MİLLİ MAÇLARDA YOK
23 yaşındaki defans oyuncusu, bu süreçte A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Milliler; 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç, 30 Mart'ta ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.