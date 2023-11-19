Merih Demiral'dan ailesiyle birlikte umre ziyareti Milli futbolcu Merih Demiral, eşi Heidi Lushtaku ve çocuğuyla birlikte umre ziyareti yaptı.

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Yaz transfer döneminde İtalyan takımı Atalanta'dan ayrılan ve 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, yaşadığı menisküs sakatlığı sebebiyle yeşil-beyazlı ekipte bir süredir forma giyemiyor.

Başarılı futbolcu, formasından uzak kaldığı bu günleri ise umre ziyareti yaparak değerlendirdi.

Eşi ve çocuğuyla umre ziyareti yaptı

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Miss Switzerland yarışmasına 2013 yılında katılan ünlü model eşi Heidi Lushtaku ve çocuğuyla Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giderek umre ziyareti gerçekleştirdi.

Merih Demiral, yaptığı ziyareti kişisel sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.